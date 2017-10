Bruxelas diz que o emprego na UE ultrapassou os níveis registados antes da crise

A Comissão publicou na sexta-feira o seu relatório anual sobre a evolução do mercado do trabalho e dos salários na Europa.

O Relatório da Comissão Europeia dá conta de um crescimento mais intenso dos salários e de maior rapidez na transição do desemprego para o mundo do trabalho.

“A edição deste ano confirma as tendências positivas que se têm observado na UE”, diz o comunicado.

O emprego na UE ultrapassou os níveis registados antes da crise, com mais de 235 milhões de pessoas ativas.

O desemprego, que se cifra agora nos 7,6%, está também a aproximar-se dos valores anteriores à recessão. Além disso, diz a Comissão, o relatório revela que os desempregados têm agora mais facilidade em encontrar um emprego.

“Por outro lado, a maior flexibilidade na organização do trabalho trouxe vantagens para as empresas e para os indivíduos, mas, em alguns casos, traduziu-se numa divisão entre trabalhadores com tipos de contratos diferentes, com os trabalhadores temporários e por conta própria a gozarem de menor proteção”, diz a nota de Bruxelas.

Marianne Thyssen, Comissária responsável pelo Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, diz em comunicado: “Cada vez mais pessoas na Europa conseguem encontrar um posto de trabalho, impulsionando o emprego para níveis sem precedentes. A Europa está a colher os benefícios de reformas políticas direcionadas”.

“É preciso dar resposta a novos desafios, garantindo a todos os trabalhadores condições de trabalho equitativas e proteção adequada, independentemente do seu estatuto profissional. Com base no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que lançámos a 26 de abril, estamos a proceder à modernização das disposições que regem os contratos de trabalho e a proteção social, no intuito de obter melhores condições de vida e de trabalho em toda a UE.”, disse a comissária.

Salários subiram na zona euro

A edição de 2017 do relatório sobre a evolução do mercado de trabalho e dos salários na Europa mostra igualmente que, em 2016, os salários na área do euro registaram um aumento de 1,2 %, tendência que se verificou em quase todos os Estados-Membros. Os maiores aumentos registaram-se nos Estados-Membros com níveis salariais relativamente baixos (como os países bálticos, a Hungria e a Roménia). “Significa isto que os salários estão a convergir em toda a Europa. No entanto, em muitos países, o ritmo de crescimento dos salários é ainda menor do que o esperado, tendo em conta a recente diminuição do desemprego”. refere o comunicado.

Além disso, “em quase todos os Estados-Membros, os salários dos trabalhadores temporários são inferiores aos dos trabalhadores permanentes, especialmente nos Estados-Membros em que a proporção do emprego temporário é mais importante”, acrescenta Bruxelas.

“Cumprindo o compromisso assumido no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Comissão apresentou uma proposta legislativa para que os pais e os cuidadores que trabalham possam conciliar melhor a sua vida profissional e familiar e lançou consultas dos parceiros sociais sobre a modernização das normas contratuais e o acesso universal à proteção social”, refere ainda a nota.

A proposta do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, adotada pela Comissão em 26 de abril de 2017, estabelece 20 princípios e direitos fundamentais para apoiar a equidade e o bom funcionamento dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social.

“Para evitar a fragmentação social e o dumping social na Europa, os Estados-Membros deverão chegar a acordo sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais o mais rapidamente possível, o mais tardar na Cimeira de Gotemburgo, em novembro”, disse o Presidente Juncker. A Cimeira Social sobre Emprego Justo e Crescimento terá lugar em Gotemburgo, na Suécia, em 17 de novembro de 2017.