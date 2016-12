Bruxelas: Dívida pública desceu 1.212 milhões de euros em outubro

A dívida pública portuguesa desceu 1.212 milhões de euros entre setembro e outubro segundo as contas de Bruxelas, ou seja, na ótica de Maastricht. No passado mês de outubro a dívida ficou, então, nos 243.208 milhões de euros, segundo dados do Boletim Estatístico do Banco de Portugal.

A previsão do Governo, referida no Orçamento de Estado para 2017 (OE2017), é de que a dívida pública suba para 129% do PIB em 2015 para 129,7% do PIB este ano. Já para 2017, o Governo prevê um regresso à descida da dívida para 128,3%.

No que diz respeito aos depósitos da administração pública, a dívida líquida subiu para os 224.561 milhões de euros em relação aos 223.149 milhões de euros registados de setembro.