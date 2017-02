Bruxelas deve reconhecer esforço para redução do défice, defende Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou, esta sexta-feira, que as instituições europeias deveriam reconhecer que Portugal está no caminho correto para a redução do défice orçamental e da consolidação do sistema financeiro, noticia a Lusa.

“É preciso confirmar estes números nos próximos meses e é preciso que as instituições europeias, olhando para isso e para a evolução do sistema financeiro, reconheçam que Portugal está a dar passos”, considerou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas à entrada para um almoço em casa de um casal de antigos sem-abrigo, em Lisboa, citado pela Lusa.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou a confirmação da “evolução favorável do défice” e a manutenção do ‘rating’ pela agência Fitch, classificando-as como “boas notícias”.