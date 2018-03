Bruxelas apresenta medidas para eliminar os obstáculos aos investimentos transfronteiras

A Comissão Europeia dá hoje um passo importante para o desenvolvimento de uma União dos Mercados de Capitais ao promover fontes de financiamento alternativas e ao eliminar obstáculos aos investimentos transfronteiras, avança a Comissão Europeia na sua nota informativa.

“As propostas hoje apresentadas estimularão o mercado transfronteiras para fundos de investimento, promoverão o mercado da UE das obrigações cobertas como uma fonte de financiamento de longo prazo e proporcionarão aos investidores uma maior segurança no contexto das operações transfronteiras de valores mobiliários e de créditos”, diz a Comissão Europeia.

As propostas hoje apresentadas em detalhe abrangem as “Obrigações cobertas europeias”.

A Comissão Europeia propõe hoje regras comuns — constituídas por uma diretiva e um regulamento — para as obrigações cobertas. Com 2,1 mil milhões de euros de montantes em dívida, “estas representam atualmente um dos maiores mercados de dívida na UE”. Os bancos europeus são líderes mundiais neste mercado, que constitui uma fonte importante de financiamento de longo prazo em muitos Estados-Membros da UE.

As obrigações cobertas são instrumentos financeiros garantidos por um grupo separado de empréstimos. O seu interesse reside não só no facto de financiarem empréstimos em termos rentáveis, como também de serem particularmente seguras, lê-se na nota informativa. “No entanto, o mercado da UE está atualmente fragmentado pelas fronteiras nacionais, com diferenças entre Estados-Membros”, adianta Bruxelas.