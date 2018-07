Bruno Fernandes recusou aumento salarial de 10% para regressar ao Sporting

A SAD do Sporting propôs ao internacional português um aumento salarial de 10%. Cerca de 250 mil euros que iriam acrescer ao salário anual de 2,4 milhões de euros para continuar a vestir a camisola do clube verde e branco. Bruno Fernandes recusou e voltou a Alvalade nas mesmas condições.

Bruno Fernandes rejeitou a proposta da SAD do Sporting que passava por um aumento de 10% do salário anual do médio ofensivo dos ‘verde e brancos’ e que elevaria os montantes auferidos para cerca de 3 milhões de euros brutos por ano, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo.

A recusa da melhoria do contrato tinha já sido avançada pelo próprio jogador na conferência de imprensa de apresentação do atleta que tinha rescindido com o Sporting. “Obviamente que os empresários tratam dos interesses dos jogadores e deles, mas não houve qualquer melhoria, nem deveria haver”, esclareceu o jogador em conferência de imprensa.

Bruno Fernandes confirma regresso

A Sporting Clube Portugal SAD confirmou o regresso do internacional português Bruno Fernandes aos quadros do clube de Alvalade, após o jogador ter acionado rescisão de contrato por justa causa na sequência do dramático episódio na Academia de Alcochete, em maio, informou a organização junto da Comissão dos Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira de manhã.

A SAD ‘leonina’ diz que o jogador assinou um novo contrato válido por cinco épocas desportivas, “nos termos do qual foi fixado uma clásula de rescisão no valor de 100 milhões de euros”.

De acordo com o diário desportivo “O Jogo” desta terça-feira, as negociações entre o clube de Alvalade e Bruno Fernandes só foram concluídas na segunda-feira, 9.

Do lado dos ‘leões’, foi Sousa Cintra, atual presidente da SAD, a negociar diretamente com o jogador e os seus representantes, sendo que para o atleta aceitar regressar o dirigente concordou em aumentar o vencimento de Bruno Fernandes para os dois milhões de euros anuais, livres de impostos.

Bruno Fernandes foi um dos nove jogadores do plantel do Sporting CP que pediu a resolução do contrato em junho, alegando justa causa na sequência das agressões na Academia de Alcochete.