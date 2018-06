Bruno de Carvalho revela conversas com Gelson Martins, Bruno Fernandes e agente de Bas Dost

Bruno de Carvalho publicou esta terça-feira na sua conta de Facebook conversas que teve com os agora ex-jogadores do Sporting CP, Gelson Martins e Bruno Fernandes e com o agente do também ex-jogador do clube, o holandês Bas Dost. As conversas foram realizadas através da aplicação de mensagens “Whatsapp”.

Com o empresário do avançado holandês, Gunther Neuhaus, o presidente do clube leonino falou uma semana depois do ataque à Academia de Alcochete. Bruno de Carvalho começa por afirmar que “precisa de dizer algo [a Gunther Neuhaus] porque um jornal disse que o Bas só fica, se eu sair”.

Em resposta, o agente refere que “neste momento o Bas encontra-se devastado e que isto nunca deveria ter acontecido. É uma injustiça brutal, ele não merece isto. Ele não confia em mais ninguém atualmente. Agora ele vai de férias e depois disso eu irei falar com ele sobre esta situação. Não faremos qualquer comunicado à imprensa”.

Na sua resposta Bruno de Carvalho agradece a Gunther Neuhaus e assegura que melhorou “todas as condições de segurança na academia e os criminosos já estão na prisão (e ficarão lá). Isto nunca mais voltará a acontecer”.

O presidente do Sporting CP, neste seu post mostra depois uma foto com um print de uma conversa trocada com Bruno Fernandes. Numa primeira data que é desconhecida e depois no dia 5 de junho.

Numa outro foto é revelada a conversa com Gelson Martins, primeiro no dia 5 de junho e mais recente na passada sexta-feira, dia 8 de junho.