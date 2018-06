Bruno de Carvalho responde a Jaime Marta Soares: AG destitutiva não se vai realizar

O Conselho Diretivo do Sporting reiterou esta sexta-feira a não realização de uma Assembleia Geral destitutiva no dia 23 de junho, após indeferimento da providência cautelar apresentada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionário.

“O texto da decisão não podia ser mais claro: ‘Indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar’”, lê-se no comunicado do Conselho Diretivo do clube, reafirmando as declarações do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, de que esta reunião magna não se vai realizar.

Em causa estava um procedimento cautelar interposto pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionário, Jaime Marta Soares, para que o Conselho Diretivo facultasse “todos os meios necessários à realização da AG”.