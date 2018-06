Bruno de Carvalho reage à suspensão: “É uma tomada de poder à força”

Bruno de Carvalho, já reagiu à decisão da comissão fiscalizadora do Sporting Clube de Portugal de o suspender preventivamente de presidente do clube, com efeitos imediatos. “É uma tomada de poder à força. Aqui está a golpada que estou a falar faz 2 semanas”, afirmou, na sua página de Facebook.

O presidente do Sporting foi esta quarta-feira suspenso pela comissão de fiscalização nomeada pela mesa da assembleia geral e está proibido de entrar nas instalações do clube. Qualquer decisão que seja tomada daqui em diante pelo conselho diretivo não terá qualquer validade.

Bruno de Carvalho tem agora 10 dias úteis para reagir a esta nota de culpa.