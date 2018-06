Bruno de Carvalho já reagiu à rescisão de Rúben Ribeiro: “Vale Tudo. Que tristeza o que estão a fazer ao SCP”

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já foi informada pela SAD do Sporting Clube de Portugal da rescisão unilateral, com efeito imediato, do futebolista Rúben Ribeiro, esta quinta-feira. O presidente da SAD, Bruno de Carvalho, já reagiu com uma publicação na sua página pessoal de Facebook, onde revela mensagens trocadas com o atleta. “Que tristeza o que estão a fazer ao SCP”, lamenta.

“Ruben Ribeiro mandou carta de rescisão! (as cartas até agora recebidas utilizaram todas a mesma minuta…)Isto está numa loucura total. Vale tudo. O que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras? Mensagens trocadas entre mim e Ruben Ribeiro que não deixam qualquer dúvida de não existir justa causa de nada. Que tristeza o que estão a fazer ao SCP”, lê-se na publicação.