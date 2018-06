Bruno de Carvalho impedido de entrar em Alvalade

Bruno de Carvalho está proibido de entrar nas instalações do Sporting. A “SIC Notícias” avança que uma comunicação interna assinada por Sousa Cintra, atual presidente da SAD, indica que Bruno de Carvalho já não é presidente da SAD e por isso, está impedido, bem como os restantes membros do conselho diretivo destituído, de estar no interior das instalações do clube.

No mesmo documento, de acordo com o jornal “A Bola”, pode ler-se que os funcionários do clube devem “abster-se de receber e cumprir quaisquer ordens e instruções” de Bruno de Carvalho.

Já esta tarde, Bruno de Carvalho tinha entregue junto da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa uma carta para a cessação de funções de membros do/s órgão/s social/ais.