Bruno de Carvalho: “Hoje foi uma das maiores golpadas a que assisti ao vivo na minha vida”

“Hoje foi uma das maiores golpadas a que assisti ao vivo na minha vida. Um conjunto de cretinos viciaram os resultados de uma Assembleia Geral. Desrespeitaram os associados, dois associados foram agredidos por seguranças dos agora todos-poderosos do clube, recusaram requerimentos, cortaram a palavra às pessoas, não nos deixaram falar como prometido”, denunciou Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting Clube de Portugal (destituído na sequência da Assembleia Geral de ontem), em texto publicado na rede social Facebook por volta das 5h da madrugada.

“Quem esteve na Assembleia Geral percebeu que os resultados estão ao contrário… Mas chega! Foram cinco anos de intensa dedicação e o sentimento que tenho é que me foi tempo roubado. Não consigo sentir orgulho na obra feita. Servi o melhor que pude o Sporting Clube de Portugal e sei que fizemos coisas que vão perdurar no tempo”, prosseguiu.

“Mas orgulho… Perdi todo quanto vejo que afinal o clube que amava, que quis transformar num clube popular, de e para o povo, de e para os adeptos, de e para os sócios… Afinal nunca deixou de ser um ‘clube de viscondes’ com sempre com os mesmos a dominar: os Stromps, os Leões de Portugal os Cinquentenários, os Ricciardis, os Casquilhos, as Isabeis Trigo Miras, as Margaridaa Caldeiras da Silva, os Abrantes Mendes, os Barbosas da Cruz, os José Pedro Rodrigues, os Sobrinhos, os Dias Ferreiras, os Barrosos, os Sampaios, os Zé Eduardos, os Seixas, os Severinos, os Vascos Lourencos, os Roquettes, os Godinhos, os Dias da Cunha os Rogério Alves, os Jaime Marta Soares… Enfim… Um clube de ilustres inúteis mas que realmente mandam”, criticou.