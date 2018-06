Bruno de Carvalho é “a parábola do populismo do futebol português”, diz o “Politico”

O presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho merece destaque num artigo da edição europeia do site “Político”, órgão de comunicação social especializado em notícias sobre política, que o aponta como exemplo de populismo.

No artigo, intitulado “a parábola do populismo do futebol português”, é recordada a ascensão de Bruno de Carvalho, descrito como o “Donald Trump do futebol português”, e explicado o clima de tensão que se vive no Sporting CP, que este sábado, 23 de junho, realiza uma assembleia geral extraordinária em que será votada a continuação da direção.

São recordadas as promessas de tornar o Sporting grande de novo – similares às que levaram Trump à presidência dos Estados Unidos – e a votação de 90% que conseguiu nas últimas eleições no clube. E lá está uma frase, depois da vitória: “Eles chamam-me de populista, eles dizem que sou um demagogo anti-ético. Bem, vou dizer-lhes uma coisa… se não és do Sporting, és um idiota”.