Bruno de Carvalho diz que vai impugnar a AG e que ainda é o Presidente da SAD

Bruno de Carvalho já reagiu à notícia de que José Sousa Cintra foi nomeado para a presidência da SAD do clube de Alvalade. Ficou indignado e na sua página do Facebook disse “Calma. O homem do tremoço vai ser presidente do quê? da SAD? Chega! Se é assim que o Torres Pereira quer então vou à luta”.

Um dia depois da maioria dos sócios do Sporting reunidos em Assembleia Geral no sábado ter votado a destituição do presidente do clube, Bruno de Carvalho, que era o representante do acionista Sporting na sociedade que gere o clube, o presidente destituído recusa que Sousa Cintra seja presidente da SAD.

“Não Sousa Cintra, não és o presidente da SAD, para isso tens de passar por muitos passos”, diz Bruno de Carvalho no Facebook.