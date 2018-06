Bruno de Carvalho desafia sócios a pedir AG destituitiva, a realizar em 8 a 10 dias

O presidente do Sporting desafiou hoje os sócios a apresentar nos serviços do clube um pedido de uma Assembleia Geral destituitiva do Conselho Diretivo, prometendo que a mesma se realizará no prazo de 8 a 10 dias.

“Os associados podem, já na segunda-feira, apresentar nos serviços do clube o pedido de uma AG destituitiva do CD, a qual, se cumprir a lei e os preceitos todos regulamentares, será realizada num espaço temporal de cerca de 8 a 10 dias – está nas mãos dos sportinguistas. Mas acabem com as ameaças. Entreguem e marcamos, ponto final! Transformamos o ponto de discussão da AG de dia 17 nesse pedido de destituição, com todas as condições de segurança e de fidedignidade dos resultados”, escreveu Bruno de Carvalho, numa nota pessoal que tornou hoje pública na sua página na rede social Facebook.

Além desta posição, o presidente dos ‘leões’ revela que irá avançar com processos crime contra os jogadores Rui Patrício e Podence, que rescindiram unilateralmente os contratos com o clube alegando “justa causa”, pelas “acusações inacreditáveis que fizeram e que terão de provar em sede de processo cível”.