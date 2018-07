Por que se recandidata Bruno de Carvalho? Ex-presidente do Sporting tem 118 motivos

Bruno de Carvalho afirma ter aprendido com os erros do passado e que isso lhe confere optimismo para o futuro. O ex-presidente do Sporting, no manifesto para as eleições, explica assim as razões que o levaram a recandidatar-se, depois de ter sido destituído da presidência do clube.

“Sou candidato porque aprendi com os erros e lições do passado, erros e lições que me dão força e motivação para encarar com mais optimismo o futuro”, lê-se no documento divulgado, nesta segunda-feira. As eleições estão marcadas para 8 de Setembro. Além de Bruno de Carvalho há mais quatro candidatos: Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Dias Ferreira.

Neste manifesto, Bruno de Carvalho, que presidiu ao clube entre 2013 e 23 de Junho, diz que “não podia ignorar o apelo que tantos e tantos sócios fizeram” para avançar, a fim de “defender o projecto”.