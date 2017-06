Britânicos já votam para decidir o futuro Governo do Reino Unido e do Brexit

As urnas já abriram nas quatro nações que compõem o Reino Unido. Até às 22h00 desta quinta-feira, mais de 46 milhões de eleitores em todo o país escolhem quem vai ocupar os 650 lugares da câmara baixa do Parlamento entre os cinco candidatos às eleições gerais.

A líder conservadora, Theresa May, lidera as sondagens, com uma margem de distância de 7% face ao trabalhista Jeremy Corbyn, mas tal como se verificou com o referendo do Brexit nada é certo e os resultados da consulta popular pode vir a trazer surpresas. No pior cenário das sondagens para os tories, Jeremy Corbyn perde por apenas 1% dos votos para Theresa May e o partido continua sem maioria parlamentar.

Estas eleições acontecem 52 dias depois de Theresa May ter convocado eleições antecipadas, com a finalidade de legitimar o seu mandato no Parlamento e conseguir uma maioria que lhe permita aprovar, sem obstáculos maiores, decretos para a concretização do processo de saída da União Europeia, tendo em conta que nos últimos meses inúmeros projetos-lei foram chumbados pelo escrutínio dos deputados britânicos.