Britânicos já estão fora da União Europeia

A União Europeia tem em mãos mais um problema a que deverá dar uma resposta o mais rapidamente possível: a nova investida da diplomacia britânica, que, sem que nada o tivesse antecipado, tem uma agenda em execução. E com elevado grau de rapidez, o que contrasta com as dificuldades que Bruxelas tem nesta matéria – não só pelo peso da máquina burocrática, mas também porque o comissário para os assuntos externos é tradicionalmente o mais mal amado do elenco.

As viagens a primeira-ministra britânica Theresa May aos Estados Unidos na sexta-feira passada e à Turquia no dia seguinte fizeram soar os alertas em Bruxelas: a Grã-Bretanha tem uma agenda diplomática que não está alinhada com a União Europeia – parece inclusivamente que é o seu contrário – o que só podem ser más notícias para os 27 restantes.

Durante a semana, merece especial atenção o que for dito sobre a matéria a partir do interior da Comissão Juncker – mesmo que venha da parte da italiana Federica Mogherini, a comissária das relações externas.