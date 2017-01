Britânicos dominam o mercado de turismo residencial em Portugal

O principal mercado de turismo residencial em Portugal atraiu compradores de quase duas dezenas países entre o início de 2015 e o primeiro semestre de 2016, de acordo com os resultados preliminares do SIR-Turismo Residencial anunciados esta quinta-feira durante a Conferência Nacional do Turismo Residencial e do Golfe.

Segundo dados do relatório do SIR, os compradores de habitações turísticas no eixo Albufeira-Loulé são de 18 nacionalidades, sendo este eixo o mercado com maior concentração da oferta de turismo residencial, cerca de 39%.