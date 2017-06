Brisa vai passar a explorar áreas de serviço das autoestradas

A Brisa vai investir, ao longo dos próximos três anos, 30 milhões de euros no seu novo projeto, em parceria com a empresa Areas, do Grupo Elior. Sob a nova marca Colibri Via Verde, a empresa vai gerir diretamente 13 espaços modernizados de restauração das autoestradas, avançou fonte da Brisa ao jornal Expresso.

A modernização dos espaços será realizada pela Brisa Áreas de Serviço e Alcácer do Sal, localizada na auto-estrada do sul (A1), vai ser a primeira área de serviço modernizada a ser gerida pela Brisa, entrando em funcionamento já esta quinta-feira, dia 8 de junho.

Mas esta não é a única área de serviço a entrar em funcionamento este ano. Até ao final de 2017, irão ser também inauguradas as áreas de serviço de Vendas Novas, localizada na A6, e a de Barcelos, situada na A3.