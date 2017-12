Brisa O&M vence a 27ª edição das 500 maiores & melhores empresas

A avaliação é feita pela Informa D&B e pela Deloitte, para a Exame e SIC Notícias. A 27ª edição das 500 Maiores & Melhores Empresas elegeu como empresa do ano a Brisa Operação & Manutenção, “a aposta na tecnologia digital tem sido fulcral para o aumento da eficiência desta empresa, que gere e monitoriza 1600 quilómetros de autoestradas”, é a justificação avançada para a atribuição do prémio.

Este ano foram dados três prémios especiais: o prémio do maior contributo para o emprego foi dado ao Pingo Doce; o prémio para maior e melhor exportadora foi dado à Navigator; e o prémio do maior valor acrescentado bruto foi dado à MEO/Altice.

No sector financeiro, o Santander Totta ganhou o prémio de melhor grande banco, o mais rentável, o mais sólido e o que mais cresceu. De facto o Santander Totta, depois de ter comprado os ativos e passivos do Banif, foi, por determinação da casa-mãe, absorver o Banco Popular Portugal.

O melhor médio ou pequeno banco e o mais sólido é, segundo esta avaliação, o BiG de Carlos Rodrigues. O prémio de médio ou pequeno banco mais rentável é do BNP Paribas Personal Finance e o médio ou pequeno banco que mais cresceu foi o BNI Europa.

Nos seguros, a Fidelidade ganhou o galardão de melhor grande seguradora vida e melhor grande seguradora Não Vida. A Groupama Seguros de Vida ganhou o estatuto de melhor média ou Pequena Seguradora Vida e a Crédito Agrícola Seguros a melhor média ou pequena seguradora Não Vida.

Entre muitos outros prémios que foram atribuídos num jantar na Culturgest que contou com a presença da administração da Caixa Geral de Depósitos, anfitriões do evento, Francisco Pinto Balsemão subiu ao palco para homenagear o “self-made man” Fortunato Frederico, dono da Kyaia, da Indústria e Comércio de Calçado, de que se destaca-se a marca Fly London no panorama Internacional. O grupo detém ainda as cadeias de lojas nacionais da Foreva e Sapatália, tem mais de 80 lojas e mais de 600 empregados. Fortunato Frederico foi galardoado com o Prémio Excelência na Liderança.