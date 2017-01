Brincos de Letizia custam 5,99 euros e são de marca portuguesa

É rainha de Espanha, mas também um ícone de moda e desta vez Letizia deu que falar ao eleger uma marca portuguesa de preços bastante acessíveis. A rainha esteve presente num ato oficial no Palácio Real de Madrid ao lado do marido, o rei Felipe VI, e para a ocasião usou uns brincos da marca portuguesa Parfois que custam nas lojas 5,99 euros.

Letizia vestia um vestido em “bordeaux”, com bordados no peito e nas mangas, criado pelo estilista de eleição da rainha, Felipe Varela. O look ficou completo com os brincos “low cost”. Letizia tinha já sido vista a utilizar acessórios da portuguesa Parfois. Durante a visita oficial dos reis de Espanha a Portugal, no fim do ano passado, Letizia usou também uns brincos e uma carteira da marca.