Bright Pixel lança programa Insert Coin

Para tal, precisa “de empreendedores talentosos, com ou sem experiência na criação e desenvolvimento de projectos, que aceitem o desafio de transformar uma boa ideia, os Minimum Viable Products (MVP), numa startup de sucesso”.

O programa foi lançado no stand da Bright Pixel no Lisbon Investment Summit, evento que reúne investidores e startups, durante dois dias, no Hub Creativo do Beato. Os participantes do evento poderão encontrar algumas ideias de projectos no stand e inscreverem-se para as tentar realizar. O passo seguinte será conhecer os fundadores da Bright Pixel que irão determinar se a ideia avança para a fase de desenvolvimento.

“A Bright Pixel é a única entidade em Portugal que investe em ideias preliminares. Diferenciamo-nos por querer ajudar projectos a crescer, porque sabemos que nem sempre as boas ideias vêm dos melhores empreendedores, nem os melhores empreendedores conseguem ter as melhores ideias. Identificámos este desafio e decidimos lançar este programa de investimento em MVP”, explicou o CEO da Bright Pixel, Celso Martinho.