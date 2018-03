Brexit: Reino Unido e UE chegam a acordo sobre período de transição

O Reino Unido chegou a acordo esta segunda-feira com a União Europeia (UE) sobre os termos gerais sobre o período de transição pós-Brexit. O período de transição, que terá uma duração de cerca de dois anos, vai permitir aos britânicos que a saída da UE seja feita de forma gradual.

“Chegamos a um acordo sobre o período de transição”, anunciou o negociador-chefe da UE para as negociações do Brexit, Michel Barnier. As declarações do político francês surgem após um fim de semana de negociações entre as duas partes e terem sido alcançados “bons progressos” em vários temas considerados chave para o futuro das relações entre Londres e Bruxelas.

Os direitos dos cidadãos da UE e a fatura a pagar pelo Reino Unido a Bruxelas são duas das pastas de negociações que foram concluídas. Já a questão a fronteira irlandesa resultou apenas num acordo parcial e deve ser retomada em breve. “Acordamos que a solução backstop deve fazer parte do texto jurídico sobre o acordo de retirada”, afirmou Michel Barnier.

O Reino Unido vai poder ratificar novos acordos comerciais com a UE durante o período de transição, mas estes só vão entrar em vigor após esse mesmo período. Até lá, vão continuar a aplicar-se no Reino Unido as regras comerciais europeias.