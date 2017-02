Brexit pode rebentar antes de começar: ‘Fatura’ de 57 mil milhões gera tensão

A visão que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tem sobre a saída do seu país da União Europeia, demonstrou ser totalmente oposta ao que alguns dos governos europeus com mais peso no ‘Velho Continente’ têm sobre o Brexit, escreve hoje o espanhol El Economista. De tal forma é assim que as negociações estão a ser muito mais tensas do que se previa no início, pelo que no seio da União Europeia, muitos acreditam que existe um sério risco de que o Brexit rebente antes de começar. A pergunta que se coloca neste momento entre os 27 países da União Europeia é só uma: os britânicos podem ‘levantar-se da mesa sem pagar a fatura?’, questiona-se hoje no online económico espanhol.

De acordo com a Bloomberg, as exigências iniciais de May – e a advertência sobre o que pensa fazer se as coisas não forem feitas à sua maneira – elevaram a probabilidade que o Reino Unido saia do bloco comunitário em 2019 sem chegar a nenhum acordo, ou pior, na versão do tão temido ‘Hard’ Brexit.

Por outro lado, o The Economist assegura que, apesar da Câmara dos Comuns ter autorizado Theresa May a invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, a fatura do Brexit será “muito mais difícil de gerir”; algo que poderá ‘deitar por terra’ todo o processo.