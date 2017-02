Brexit: Parlamento britânico define termos a apresentar a Bruxelas

O Parlamento britânico aprovou, esta terça-feira, a permissão para a primeira-ministra Theresa May desencadear o Artigo 50 e iniciar as negociações formais para a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia, sem alterações nos termos do diploma que May levará a Bruxelas.

O diploma foi aprovado com larga maioria na Câmara dos Deputados, após três dias de debate.

O documento aprovado pelo Câmara dos Deputados terá que ser ainda aprovada pela Câmara dos Lordes que terão oportunidade de fazer alterações ao diploma. Neste caso, o documento teria que descer novamente à Câmara dos Deputados para uma nova votação.