Brexit: May tenta unir ‘tories’ para chumbar alterações da Câmara dos Lordes à legislação sobre a saída da UE

A legislação do Brexit vai voltar esta terça-feira à Câmara dos Comuns (câmara baixa do Parlamento britânico), depois de a Câmara dos Lordes (câmara alta) ter acrescentado 15 emendas ao documento. A alteração tem como finalidade estreitar laços entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) no pós-Brexit e dar mais poder ao Parlamento, no qual a primeira-ministra britânica, Theresa May, não tem maioria.

Os próximos dias serão decisivos para Theresa May. A primeira-ministra do Reino Unido, que decidiu avançar com um ‘hard Brexit’, apela à unidade no Partido Conservador para que chumbar as 15 emendas que a Câmara dos Lordes fez à legislação. No entanto, a falta de maioria no Parlamento coloca-a em sérias dificuldades. É esperado ainda que vários membros do seu próprio partido, com convicções pró-UE, se juntem ao Partido Trabalhista a fim de manter as emendas europeístas em vigor.

Os debates vão acontecer esta terça e quarta-feira, dias 12 e 13 de junho. Entre as medidas que serão debatidas está a proposta de lei que dá ao Parlamento o poder de impedir a saída do Reino Unido da UE, em caso de não ser conseguido um acordo com a Comissão Europeia. A proposta dos lordes, cuja maioria são defensores pró-UE, é encarada como uma afronta para Theresa May, que se comprometeu a conduzir a saída da UE sem olhar para trás.