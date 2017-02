Brexit: Como Macron e Schulz podem complicar os planos de May

Poderá Emmanuel Macron ser eleito nas presidenciais em França? E Martin Schulz conseguirá bater Angela Merkel e tornar-se o próximo Chanceler na Alemanha? Se estes dois cenários se concretizarem ou mesmo um deles se tornar realidade, quais as consequências deste ou destes triunfos nas negociações do Brexit?

O jornal Financial Times coloca hoje essa questão na sua edição online. Ainda faltam alguns meses para que se celebrem estes escrutínios em ambos os país mas a verdade é que Macron e Schulz estão a adquirir enorme relevância com as respectivas campanhas eleitorais, pelo que o Governo britânico começa a colocar a questão que pode determinar o seu futuro: como é que estes triunfos podem determinar o rumo das negociações rumo ao Brexit.

Macron e Schulz surpreendem

Em França, Macron, ex-ministro da Economia do Governo de François Hollande, apresenta-se como candidato independente. Atualmente, os estudos de opinião prevêem que o ministro irá passar à segunda volta das eleições presidenciais, superando o candidato do centro François Fillon. E de acordo, com as sondagens, Macron derrotará na segunda volta Marine Le Pen, e de forma folgada.

Na Alemanha, Schulz, líder do Partido Social-Democrata (SPD), também está a causar sensação. Depois de Schulz substituir o impopular Sigmar Gabriel na direção do partido, o SPD deu um pulo das sondagens de uns modestos 20% dos votos para 31%. Pela primeira vez em dez anos, uma sondagem publicada na semana passada pelo periódico Bild, colocou o SPD, que governa em coligação com Angela Merkel, à frente das intenções de voto.

Desconhece-se, naturalmente, que postura será adotada por Macron e Schulz relativamente ao Brexit caso vençam as eleições. No entanto, vários analistas políticos consideram que a vitória de qualquer um destes candidatos complicaria bastantes os planos de Theresa May.

O Financial Times menciona uma análise sobre Macron no blogue InFacts, onde se afirma que a vitória do ex-ministro da Economia poderia representar um enorme problema para May: “Macron tem-se mostrado inflexível no que ao Brexit diz respeito e não pretende de forma nenhuma negociar com o Reino Unido”, realça o bloguer e analista Paul Taylor.

Taylor acrescenta que, na sua visita a Londres em setembro, Macron declarou que as empresas de serviços financeiros situadas no Reino Unido já não poderão vender os seus serviços na União Europeia com tanta liberdade como até agora. Em outubro, Macron afirmou à Bloomberg que o Reino Unido já não vai contar com tantos privilégios quando abandonar o bloco europeu.

Denis MacShane, ex-deputado do Partido Trabalhista, apoia o líder da SPD. “Schulz defenderá a supremacia dos Tratados e a legislação da UE, e não permitirá que o Reino Unido tenha um tratamento especial se não forem respeitadas as quatro liberdades do mercado único europeu”, declarou MacShane.

Este ex-deputado realçou ainda que “tanto Schulz como Macron estão a fazer campanha contra o eurocepticismo de Marine Le Pen e Frauke Petry. Não podem permitir que nem a Frente Nacional nem a Alternativa para a Alemanha, que defendem o Brexit, se convertam num exemplo a seguir.