Brexit: Libra valoriza após demissão de ministro britânico

A libra esterlina estava esta segunda-feira de manhã em alta face ao dólar e ao euro no mercado de câmbios depois da demissão no domingo do ministro britânico que negoceia o ‘Brexit’, Davis Davis, por divergências com a estratégia de Londres.

A moeda britânica valorizou-se 0,5% face ao dólar, para 1,33 dólares, e 0,3% face ao euro, para 1,13 euros.

O analista financeiro Connor Campbell da SpreadEx, citado pela EFE, defendeu que a demissão apesar de criar instabilidade no executivo também “torna mais provável” um ‘Brexit’ “suave”, uma saída menos radical do bloco europeu – a opção favorita do mundo financeiro e empresarial.