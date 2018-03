Brexit leva a quebra de 26% na emigração portuguesa para o Reino Unido em 2017

Mais de 22 mil portugueses deram entrada no Reino Unido no ano passado, apesar de a emigração portuguesa para o país ter registado uma quebra de 26%. Os dados do Departamento de Trabalho e Pensões britânico mostram que Portugal acompanhou a tendência da Europa, que tem vindo a registar uma desaceleração da emigração para o Reino Unido devido aos receios do Brexit.

Os portugueses representaram 3,3% do total de entradas de estrangeiros no Reino Unido em 2017. O organismo britânico indica que ao todo foram contabilizadas 682.613 entradas, dos quais 22.622 eram portugueses. Em comparação com o ano passado, a emigração portuguesa para o Reino Unido diminuiu em cerca de 10 mil pessoas.

A emigração portuguesa para o Reino Unido registou um máximo de 32.301 entradas em 2015, vindo a decair desde aí. Os dados indicam que a diminuição de 26%, no ano passado, seguiu-se a uma queda no número de entradas de portugueses no país de 5,4%, em 2016. O número está já em valores inferiores a 2013.