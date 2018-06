Brexit: Financiador da campanha Leave.EU teve várias reuniões com altos dirigentes russos

Arron Banks, o empresário milionário que financiou a campanha a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), teve várias reuniões com membros da embaixada russa antes do referendo do Brexit. A informação resulta de uma investigação do jornal britânico “The Guardian” e vem levantar novas questões sobre a alegada ingerência russa na votação que deu vitória ao Brexit.

No final do ano passado, quando começaram a surgir dúvidas sobre o envolvimento da Rússia no referendo de junho de 2016, Arron Banks divulgou um comunicado a afirmar que o seu contacto com os russos consistiu apenas num almoço na embaixada russa. Mas os documentos recolhidos pelo Observer, o jornal de investigação ligado ao “The Guardian”, sugerem uma versão diferente dos factos.

O empresário e outros líderes do movimento Leave.EU ter-se-ão reunido múltiplas vezes com altos funcionários do Governo russo entre 2015 e 2017. Duas dessas reuniões terão acontecido na semana em que o movimento Leave.EU lançou a sua campanha oficial.

A investigação sugere que o embaixador Alexander Yakovenko terá apresentado Arron Banks e o porta-voz da Leave.EU, Andy Wigmore, a um empresário russo com extensos interesses comerciais em minas de ouro no país. O “Observer” defende que ter-lhes-á sido oferecida uma oportunidade de negócio para investir na compra de seis firmas de ouro russas e fundi-las numa única entidade, obtendo potencialmente um lucro de vários milhões de dólares.

Questionada pelo jornal, a embaixada russa garante que “não interveio de nenhuma forma no processo político interno do Reino Unido, incluindo o referendo do Brexit”. “Reunir as partes interessadas representando todo o espectro político do país anfitrião é um elemento natural do trabalho de qualquer embaixada”, afirma.

A controvérsia sobre a alegada interferência da Rússia numa série de eleições e referendos importantes tem vindo a aumentar. Há suspeitas de ingerência russa na eleição do presidente norte-americano, Donald Trump; nas eleições presidenciais francesas do ano passado; no referendo catalão; e no referendo Brexit, para garantir resultados favoráveis ​​ao presidente russo, Vladimir Putin.

“Diz-se sempre isso da Rússia, disse-se no ‘Brexit’ e somos sempre acusados de todos os males. Mas trata-se de processos internos de cada país, com os quais não temos absolutamente nada que ver. Acaso Boris Johnson é um agente russo?”, questionou Vladimir Putin, por altura do referendo independentista da Catalunha. “Há um desejo evidente de nos culpar de tudo, e essa é uma estratégia pouco produtiva e danosa, que prejudica as relações internacionais”.