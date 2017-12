Brexit, fase 2

Aconteceu na passada semana o acordo entre a Comissão Europeia e o governo britânico para o encerramento da primeira fase das negociações conducentes, eventualmente, ao Brexit e ao divórcio decretado entre o Reino e a Europa da União.

O encerramento desta fase primeira do processo negocial supôs um acordo, ainda não completamente conhecido em todos os seus detalhes e pormenores, ratificado pelos chefes de Estado e de governo na cimeira do Conselho Europeu do final da semana passada. Desse acordo, repete-se, ainda não se conhece tudo. Conhecem-se, apenas, os seus contornos gerais e sabe-se que o mesmo incidiu sobre as três grandes questões que estavam em cima da mesa e sobre as quais era imperioso lograr um consenso antes de se passar para a fase seguinte do processo negocial: o valor da fatura a pagar por Londres a Bruxelas a título de reembolsos diversos de verbas recebidas da União; a questão da fronteira entre as duas Irlandas, que Dublin exigia que não fosse restabelecida em termos de reposição de uma fronteira física; e a questão candente do estatuto jurídico e dos direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido.

Com o acordo alcançado nestes pontos concretos, o Conselho Europeu ratificou a decisão da Comissão Europeia de avançar para a fase seguinte do processo negocial – justamente aquela que se centrará no futuro relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido ao nível de diferentes políticas sectoriais – de entre as quais a política comercial será, seguramente, a que mais e maiores questões poderá suscitar, mercê dos inúmeros vínculos jurídicos traduzidos e largas centenas de acordos atualmente existentes, de que o Reino Unido é parte, e que terão de ser refeitos e reconstruídos. Aliás, ainda durante a primeira fase das negociações, da fase que ora se encerrou, por vários momentos Londres deu prova da sua impaciência em começar a negociar, o mais depressa possível, este complexo e intrincado dossier. Tal postura, aliás, não será para estranhar: Londres sempre olhou para o processo de integração europeia como uma oportunidade essencialmente comercial. Desde o seu início que assim o encarou. E quando decidiu não participar na fundação das Comunidades Europeias, logo optou pela criação de uma organização que pretensamente rivalizasse com estas mas que se circunscrevesse, prioritariamente ao plano comercial – a EFTA ou Associação Europeia de Comércio Livre. Decerto: menos de dois anos depois da sua criação, o Reino já equacionava aderir às Comunidades; o processo, todavia, demoraria década e meia a concretizar-se. Mas serviu para definir uma constante e um postulado: para o Reino Unido a integração europeia significava, predominantemente, comércio livre.