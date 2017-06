Brexit: Europa está “unida, coesa e preparada” para as negociações com Reino Unido

Quando questionado sobre o resultado eleitoral no Reino Unido, o Presidente da República dispensou fazer qualquer tipo de comentário, afirmando apenas que o importante agora “é que a União Europeia (UE) está unida, coesa e preparada, como está, para as negociações [relativas à saída do Reino Unido da UE]”.

Já Augusto Santos Silva, enquanto “ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo português, de um dos 27 Estados-membros”, assegura que a União Europeia vai “negociar as condições da saída com o Reino Unido (…) com toda a boa-fé, defendendo os interesses europeus, mas procurando acautelar a relação futura mutuamente benéfica com o Reino Unido”, avançou à Lusa.

De acordo com os resultados oficiais hoje publicados, apesar do partido de Theresa May ter sido o mais votado, perdeu a maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas, desta quinta-feira, no Reino Unido.