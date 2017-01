Brexit: easyJet perde 127 milhões já este ano

A companhia aérea low cost easyJet deverá ter custos suplementares de cerca de 127 milhões de euros devido ao Brexit, o processo de referendo que ditou que a maioria dos eleitores britânicos votantes no referendo de 24 de junho passado aprovaram a saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo os dados disponibilizados esta semana pela easyJet, a propósito da apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre fiscal do ano (entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2016), os movimentos de taxa de câmbio em resultado do Brexit poderão ter um “impacto adverso” de cerca de 87 milhões de euros (cerca de 75 milhões de libras esterlinas), “em comparação com os seis meses até 31 de março de 2016 sobre os ganhos de cobertura”. Os responsáveis da easyJet acrescentam que estes diferenciais negativos das taxas de câmbio derivadas do Brexit “são susceptíveis de ter um impacto adverso de 105 milhões de libras esterlinas [cerca de 121,7 milhões de euros] em comparação com os 12 meses a 30 de setembro de 2016”.

“Espera-se que a debilidade da libra esterlina afete o lucro anual da easyJet no ano fiscal de 2017 em cerca de 105 milhões de libras esterlinas [os referidos cerca de 121,7 milhões de euros]”, evidencia o comunicado distribuído esta semana pela easyJet sobre os resultados do primeiro trimestre fiscal deste exercício.

Mas estes cerca de 122 milhões de euros não serão o único custo que o Brexit vai impor à easyJet. A companhia aérea low cost explica, no referido documento, que, na sequência do referendo no Reino Unido, que resultou num voto favorável à saída do Reino Unido da União Europeia (UE), “a easyJet prevê criar um certificado de operador aeronáutico (COA) em outro Estado-membro da UE”.

“Esta medida garantirá os direitos de voo de 30% da nossa rede dentro e entre estados da UE, com excepção do Reino Unido”, adianta o referido comunicado da easyJet. O mesmo documento revela que se espera que “este custo one-off [irrepetível], pontual, ronde no total 10 milhões de libras esterlinas [cerca de 10,6 milhões de euros à cotação atual], em dois anos, com até cinco milhões de libras esterlinas [cerca de 5,3 milhões de euros] no ano fiscal/financeiro de 2017 (…)”. No primeiro trimestre fiscal, entre outubro e dezembro de 2016, a easyJet já assumiu custos de cerca de 460 mil euros (400 mil libras esterlinas) devido ao Brexit para obter este novo certificado de operador aeronáutico num outro país da União Europeia.

Assim, só em 2017, os custos que a easyJet deverá ter de assumir por causa dos impactos negativos decorrentes do Brexit deverão ascender a cerca de 127 milhões de euros.

Apesar deste obstáculo, Carolyn McCall, CEO da easyJet, sublinhou que a companhia aérea low cost “continua a crescer nos seus principais mercados, com crescimento de capacidade até 9% em toda a rede”. A mesma responsável acrescentou que “o foco tem sido o de investir para proporcionar um crescimento sustentável e lucrativo a longo prazo, fortalecendo posições de liderança nos maiores e mais populares aeroportos da Europa”.

Carolyn McCall sublinhou ainda que “a tendência subjacente de ano para ano na receita por assento continua a melhorar, sustentada por uma procura resiliente em todos os nossos mercados europeus”, adiantando que, neste momento, “as reservas em antecipação estão à frente do ano passado”.

A easyJet transportou mais 8,2% de passageiros no primeiro trimestre financeiro da empresa, que encerrou a 31 de dezembro passado.

Entre 1 de outubro e o final do ano passado, a easyJet transportou 17,4 milhões de passageiros, o que também se deveu ao crescimento de 8,6% na capacidade da companhia, para 19,3 milhões de assentos. Desta forma, registou-se uma diminuição da taxa de ocupação em 0,3 pontos percentuais, para os 90,%.