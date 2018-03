Brexit e NAFTA fazem subir libra e dólar do Canadá

A empresa de Serviços financeiros de gestão de câmbios para negócios globais, Ebury, na sua análise semanal ao mercado de câmbios, diz que mais uma vez os “mercados cambiais mantiveram-se, em grande medida, à parte da turbulência criada pelos crescentes receios de uma guerra comercial”. Enquanto os mercados acionistas afundaram “naquela que foi a sua pior semana desde 2016 (devido a preocupações com as potenciais retaliações da China aos planos de taxas alfandegárias de Trump), quase todas as moedas do G10 permaneceram dentro dos respetivos intervalos de negociação”, de acordo com a Ebury.

As exceções foram a Libra, que beneficiou do acordo para o período de transição do Brexit, e o Dólar canadiano, que valorizou acentuadamente com base em dados fortes da inflação e notícias positivas sobre as negociações do acordo comercial NAFTA, conclui a sociedade. A Libra e Dólar canadiano subiram com notícias positivas sobre os acordos Brexit e NAFTA – Tratado Norte-Americano de Livre Comércio.

“Esta semana, importa ver se o Dólar começa a reagir aos movimentos nos ativos de risco, como as ações. Até agora, esta separação entre os mercados cambiais e os outros mercados financeiros tem sido uma das maiores surpresas de 2018”, conclui a Ebury.

Os mercados entraram ontem, segunda-feira, na semana tradicionalmente tranquila de Páscoa. Como notícias com potencial impacto nos mercados s Ebury destaca a publicação das estimativas rápidas da inflação para a Alemanha, França e Itália, no final da semana. “Se os níveis da inflação se mantiverem baixos, a situação poderá complicar-se para o Euro”, dizem.

A libra estrelina da Grã-Bertanha, na passada semana, continuou a recuperar num contexto de boas notícias sobre as negociações do Brexit e uma votação “surpreendentemente dissonante” no Comité do Banco de Inglaterra. “A Libra iniciou a semana em tom positivo, com a notícia de que se tinha chegado a um acordo para o período de transição do Brexit, e continuou a subir depois de se saber que dois dos nove membros do Comité de Política Monetária divergiram da decisão de manutenção dos juros e votaram a favor de uma subida imediata da taxa diretora”, escreve a Ebury.

São estas vozes dissonantes, a par dos dados fortes do emprego, publicados na passada semana, parecem dar como certa a subida das taxas na reunião de maio. “Consideramos que a valorização da Libra face ao Euro ainda tem espaço para prosseguir, à medida que o mercado começa a descartar essa possibilidade”, salientam.

Na moeda europeia, a Ebury diz que estão a “notar alguns sinais iniciais de que o forte crescimento da economia da Zona Euro poderá já ter atingido o seu limite máximo”, dizem. baseiam essa estimativa no facto de os índices de atividade empresarial PMI terem registado uma quebra significativa em março, embora mantendo níveis elevados. Na Alemanha, o indicador de confiança dos investidores ZEW também ficou aquém das expectativas. “É muito possível que estes indicadores de confiança estejam a reagir exageradamente à possibilidade de uma guerra comercial e da aplicação de tarifas aduaneiras a nível global, e que tais efeitos se vão desvanecendo à medida que as atenções da administração Trump comecem a desviar-se da atual oratória protecionista. Ainda assim, são dois indicadores que vale a pena continuar a observar”.

O México e o Canadá ficaram de fora – no âmbito do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA) – das medidas protecionistas que os Estados Unidos vão impor à importação de aço e alumínio. Mas na semana passada o representante norte-americano para o Comércio, Robert Lighthizer, veio dizer na Comissão de Finanças do Senado, que os EUA decretaram também “uma pausa” na imposição destas tarifas à Europa, Austrália, Coreia do Sul, Argentina e Brasil.

Recorde-se que a Administração de Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre o alumínio, em vigor desde 23 de março.

“O Euro, por seu turno, mantém-se firmemente dentro do intervalo de negociação de 1.21-1.25, do qual não deverá sair, tendo em conta que esta semana são poucos os dados macroeconómicos divulgados para a Zona Euro”, considera a Ebury.

Mercado norte-americano

A reunião da Reserva Federal resultou no esperado aumento das taxas de juro de referência. “No entanto, a Fed não correspondeu totalmente às expectativas de uma orientação mais restritiva, que tinham sido descontadas pelo mercado. Mesmo o aumento das projeções do gráfico “dot plot” para três subidas de juros em 2019 pouco suporte deu ao dólar”, escreve a analista.

Por fim foi o anúncio da aplicação de tarifas alfandegárias norte-americanas aos produtos chineses que acabou por dar força ao dólar dos EUA, tendo esta divisa valorizado face à maioria das moedas dos mercados emergentes e perdido ligeiramente face a quase todos os pares do G10.