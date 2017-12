Brexit: Bruxelas vai ao pormenor e recomenda diretrizes de negociação

Na sequência das orientações adotadas pelo Conselho Europeu (art. 50.º) em 15 de dezembro, a Comissão Europeia enviou hoje uma recomendação ao Conselho (art. 50.º) destinada a lançar os debates acerca da próxima fase da saída ordeira do Reino Unido da União Europeia.

A Comissão explica, em comunicado, que este projeto de diretrizes de negociação, que completam as de maio de 2017, incluem mais pormenores relativamente a eventuais disposições transitórias. Assim, sublinha que , “não se deve permitir a escolha seletiva dos aspetos mais favoráveis”, sendo que o Reino Unido continuará a participar na união aduaneira e no mercado único (incluindo as quatro liberdades). O acervo da União deve manter-se plenamente aplicável ao Reino Unido e respetivo território, como se fosse um Estado-Membro. Todas as alterações do acervo durante este período são automaticamente aplicáveis ao Reino Unido.

A Comissão salienta ainda que serão igualmente aplicáveis todos os instrumentos e estruturas vigentes da União no domínio legislativo, orçamental, judicial, de supervisão e de execução, incluindo a competência do Tribunal de Justiça da União Europeia; que o Reino Unido passará a ser um país terceiro a partir de 30 de março de 2019, pelo que deixará de estar representado nas instituições, agências, organismos e serviços da União, e que o período de transição deve ser definido de forma clara e ter um prazo certo. A Comissão recomenda que esse prazo não se deve prolongar para além de 31 de dezembro de 2020.