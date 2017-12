Brexit: Bruxelas deu luz verde à passagem à segunda fase. E agora?

A primeira fase de negociações do Brexit está encerrada. Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) concordaram que o Reino Unido fez progressos suficientes, no que toca aos direitos dos cidadãos, a fronteira irlandesa e a fatura a pagar pela saída do bloco europeu, e está tudo a postos para que se inicie uma segunda fase.

Quais serão os temas que vão ser debatidos nesta segunda fase de negociações?

Nesta fase, as negociações do processo de saída do Reino Unido da UE vão ter como foco principal os acordos comerciais, a rapidez com que as duas partes devem prosseguir o processo e a negociação do período de transição de dois anos, após a saída em março de 2019.