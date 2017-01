Brexit: Bruxelas aguarda notificação de May

O Supremo Tribunal britânico reiterou a decisão que obriga o Parlamento a pronunciar-se sobre a saída do Reino Unido, ficando Downing Street adjudicado de submeter uma lei que valide a ativação do artigo 50º do Tratado de Lisboa e a consequente saída do Reino Unido da União Europeia.

A Comissão europeia continua “à espera da notificação“, recordando a regra “sem notificação, não há negociação, não há especulação“, afirma Margaritis Schinas, porta-voz da Comissão Europeia.

O porta-voz da Comissão não deixou de referir que, “agora, cabe ao governo britânico tirar as consequências da decisão” do Supremo Tribunal.