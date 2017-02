Brexit aprovado no parlamento por larga maioria

O Parlamento britânico discutiu hoje o direito de Theresa May inovocar o artigo 50º do Tratado da União Europeia e deu luz verde. A saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovada por larga maioria, com 498 votos a favor e 114 votos contra.

No seguimento da decisão do Supremo Tribunal Britânico, o Brexit teve obrigatoriamente de ser debatido no Parlamento antes de a primeira-ministra comunicar às instituições europeias a intenção e formalizar a aplicação do artigo 50º.

Downing Street estava adjudicado a submeter uma lei que validasse a ativação do artigo 50º do Tratado de Lisboa e a consequente saída do Reino Unido da União Europeia, num debate que durou dois dias.