Brexit: acordos de cooperação na área da segurança não devem ser mexidos

No âmbito das negociações sobre o Brexit, Bruxelas fez saber que vai recusar a ajuda dos militares do Reino Unido depois de consumada a sua saída e que a atual equipa britânica a trabalhar na área da segurança não vai continuar esse trabalho.

Atualmente, são 13 os funcionários britânicos que têm prestado assistência a pessoal militar da União Europeia no âmbito de um acordo de destacamento com Bruxelas, enquanto um outro está a trabalhar junto da direção de gestão e planeamento de crises do Serviço Europeu para a Ação Externa.

Esta manifestação de intenções foi encarada com muita reserva do lado de lá do Canal da Mancha. O ministro britânico para o Brexit, David Davis, disse num discurso público em Londres, citado pelos jornais do país, que a Grã-Bretanha quer uma “profunda e abrangente parceria com a União Europeia em toda uma série de questões que afetam a segurança”.