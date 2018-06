Brasil: Supremo Tribunal Federal nega novo pedido de liberdade a Lula da Silva

O Supremo Tribunal Federal do Brasil voltou a negar esta sexta-feira um novo pedido de liberdade para o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva. A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes, que arquivou também as queixas da defesa contra a condução dos processos relacionados com o escândalo de corrupção da Lava Jato.

O juiz Alexandre de Moraes defende que Lula da Silva deve continuar preso até à resolução de um outro recurso pendente, que está nas mãos dos 11 juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal do Brasil. A apreciação do recurso deve ser retomada apenas em agosto, tendo em conta que o Supremo Tribunal vai entrar em férias durante todo o mês de julho.

Lula da Silva foi detido em abril e encontra-se a cumprir uma sentença de 12 anos e um mês de prisão por corrupção, por envolvimento no escândalo Lava Jato. O ex-presidente brasileiro é acusado de ter recebido um apartamento de luxo na cidade brasileira do Guarujá como suborno pela construtora OAS, em troca de vantagens em contratos com a petrolífera estatal Petrobras.