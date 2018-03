Brasil quer duplicar número de turistas e criar 2 milhões de empregos

O Ministério do Turismo lançou esta terça-feira (27) o Plano Nacional do Turismo (PNT), que elenca um conjunto de metas para o setor nos próximos quatros anos. Entre os objetivos a serem alcançados até 2022, está a criação de 2 milhões de postos de trabalho no segmento, que, só no ano passado, foi responsável por 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB), com uma contribuição de 152,2 mil milhões de dólares na economia brasileira.

O governo também pretende triplicar a receita do turismo no período e quase duplicar o número de pessoas que viajam dentro do país e o de estrangeiros que visitam o Brasil.

“Temos em mãos um instrumento que direciona políticas efetivas, orienta os gestores sobre as prioridades do setor e traz metas praticáveis para o Brasil tornar-se numa potência mundial no mercado de viagens”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão, em comunicado à imprensa.