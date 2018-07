Brasil de Lula no debate da Liberdade em Portugal

Os acontecimentos do último ano no Brasil, com a deposição da presidente Dilma Rousseff e a prisão de Lula da Silva, vão estar em debate no encontro Liberdade e Pensamento Crítico marcado para o sábado dia 14 de julho, no antigo Liceu Camões em Lisboa.

O tema ‘Flagrantes Delitos à Liberdade – o caso do Brasil’ será apresentado por Amândio Silva e a moderação do debate está entregue a Carlos Serrano, do coletivo Andorinha. Participa também Bruno Falci, da representação do Partido dos Trabalhadores (PT) em Portugal.

Como Jornal Económico já avançou convívio de solidariedade, debates e música são três dos atrativos desta iniciativa de homens e mulheres de várias organizações da sociedade civil.