Braga vai apresentar candidatura a Capital Europeia da Cultura

A Câmara Municipal de Braga vai apresentar a candidatura para ser a Capital Europeia da Cultura em 2027, assegurou Ricardo Rio, presidente da autarquia, na cerimónia de inauguração oficial do Hotel Vila Galé Collection Braga. A intenção já era conhecida desde o final do ano passado, mas ainda não tinha sido formalmente anunciada a intenção de apresentar candidatura por parte do autarca.

“Há algo que se está a passar de diferente na nossa cidade, é uma cidade revigorada, com dinamismo em todas as vententes da atividade económica”, destacou Ricardo Rio, no sábado, dia 9 de junho.

Na ocasião, o presidente da autarquia bracarense relembrou o facto de Braga ser este ano a Capital Europeia do Desporto e assegurou que “seremos candidatos à Capital Europeia da Cultura em 2027”.