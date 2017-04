BPI: Ulrich recebe 465 mil e Domingues 106,7 mil de prémios em 2016

Nas propostas a levar à Assembleia Geral do BPI no dia 26, onde já se nota a marca CaixaBank, é definido que a inclusão de uma norma com natureza transitória, destinada a permitir que a remuneração variável relativa a 2016 dos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração seja fixada pela Assembleia Geral.

Na lista de pontos em agenda consta a proposta aprovada pela Comissão de Remunerações do banco de pagar a título de remuneração variável 465 mil euros a Fernando Ulrich pelo desempenho no ano passado. Ao vice-presidente da Comissão Executiva (então António Domingues) 106,7 mil euros (saiu a meio do ano); e a cada um dos vogais 328,6 mil euros.

Os membros da comissão executiva vão receber 50% do montante da remuneração variável em dinheiro que por regram eram pagos em ações ou em opções de compra de ações devido à redução “muito considerável da liquidez das ações” pós-OPA do CaixaBank. O freefloat é de apenas 7%. No entanto metade desses 50% serão pagos de forma diferida no tempo.

“Com a aquisição do controlo de cerca de 85% do Banco BPI pelo CaixaBank assistiu-se a uma redução muito significativa do free-float das ações do banco e, como consequência, a uma redução muito considerável da liquidez das ações”, justifica o BPI na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.