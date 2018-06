BPI, sob o desígnio do CaixaBank, sobe ao segundo lugar no ranking ibérico na corretagem de ações

O BPI enviou um comunicado ao mercado a dar conta que subiu ao segundo lugar na área de vendas (Equity Sales) a nível ibérico nos Extel Awards 2018, considerados os “Óscares” da indústria de corretagem de ações na Europa. Sob o desígnio do CaixaBank o BPI subiu no ranking ibérico da corretagem de ações.

“Destaque também para Francisco Pires, que foi nomeado “nº11 Sales Individuals”, figurando no topo do ranking dos profissionais que mais se destacam na categoria de vendas de ações em Portugal e Espanha”, avança o BPI.

Nesta 44ª edição dos Extel Awards foi realizado um inquérito para recolher as opiniões independentes de mais de 11.300 profissionais da indústria e 4.000 casas de investimento sobre o desempenho e a qualidade dos brokers em Equities europeias.

Nas restantes categorias, o CaixaBank BPI manteve as posições conquistadas no ano anterior, figurando no 5º lugar como “Leading Broker” e no 4º lugar na área de “Country Research”. O presidente do BPI, Pablo Forero, diz na nota que se congratula “com o sucesso das equipas de Equity Sales & Research do CaixaBank BPI”.

O presidente executivo do BPI lembrou ainda a sua “experiência de 20 anos no negócio de Equities”.

“Obtivemos o segundo lugar no ranking de equipa de vendas de ações, e temos o profissional mais votado desta área, a título individual (Francisco Pires) e mantivemos a nossa posição geral no ranking de brokers”, diz Pablo Forero no comunicado.