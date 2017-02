BPI sai do PSI 20

As ações do BPI vão ser excluídas do índice da bolsa de Lisboa PSI 20, no seguimento da Oferta Pública de Aquisição (OPA) que permitiu ao CaixaBank ficara deter 84,52% do capita do banco português, anunciou hoje a Euronext.

“Na sequência dos resultados alcançados na Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI, e face à informação disponível à data, foi decidida a exclusão das acções do Banco BPI do índice PSI 20, com data efectiva a 10 de fevereiro”, refere a entidade, em comunicado.

O BPI passou a ser detido em 84,52% pelo CaixaBank, depois do apuramento dos resultados da OPA lançada pelo banco catalão.