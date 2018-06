BPI reúne 80 empresários em Santarém para debater fontes de financiamento para a Agricultura

Mais de 80 gestores e empresários agrícolas participaram no seminário organizado pelo BPI onde foram debatidas as diferentes fontes de financiamento para o setor agrícola.

O “Encontro BPI com Empresas” em Santarém, em plena Feira Nacional de Agricultura percorre capitais de distrito para abordar o tema do investimento nos principais sectores económicos em cada região. “Durante dois anos, o BPI vai percorrer todas as capitais de distrito para reforçar a proximidade às empresas e instituições de cada região”, revela o banco liderado por Pablo Forero.

Recorde-se que o BPI é Banco Oficial da Feira Nacional de Agricultura pelo 9º ano consecutivo e lança nova edição do Prémio Nacional de Agricultura.

O Administrador do BPI, Pedro Barreto, responsável pela Banca de Empresas e Institucionais salientou no comunicado que o BPI é pela nona vez consecutiva o Banco Oficial da Feira Nacional de Agricultura e acaba de lançar, em conjunto com a Cofina, a 7ª edição do Prémio Nacional de Agricultura. “Acreditamos que o desenvolvimento dos setores da agricultura e agroindústria, florestas e pecuária é determinante enquanto motor de crescimento da economia portuguesa e queremos promover, incentivar e reconhecer os casos de sucesso,” concluiu o administrador.

“O BPI nasceu para servir as empresas”, assinalou Pedro Barreto, sublinhando a aposta acertada do Banco há uma década na agricultura, “um setor estratégico que regista um crescimento sustentado e uma grande dinâmica empreendedora”.

O próximo “Encontro BPI com Empresas” vai realizar-se em Aveiro, no próximo dia 12 de Julho.

O BPI anunciou ainda que decorreu também a cerimónia oficial de lançamento da 7ª edição do prémio realizou-se na Feira Nacional de Agricultura e contou com a participação do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

O Prémio Nacional de Agricultura 2018 é um iniciativa promovida pelo BPI e pela Cofina, com o patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural e o apoio da PwC.

O Prémio Nacional de Agricultura tem como objetivo reconhecer projetos e iniciativas que se distingam como os casos portugueses de sucesso, enquadrados em três categorias: Empresas, Associações/Cooperativas, Jovens Agricultores /Novos Projetos.