BPI leva redução de administradores e saída de bolsa à Assembleia Geral

O BPI vaib realizar a sua Assembleia Geral de Acionistas no próximo dia 29 de junho, às 09h30, no Porto, como habitualmente na Fundação Serralves. Nos pontos em agenda estão deliberar a perda de qualidade de sociedade aberta, que já tinha sido anunciada pelo maior acionista CaixaBank.

Está também na ordem de trabalhos deliberar a redução do número de administradores dos atuais 20 para 18. Isto na sequência da renúncia de Vicente Tardio e Carla Bambulo. O que vai no sentido da recomendação do BCE que tem vindo a pedir aos bancos administrações mais curtas.

Por fim a AG vai deliberar sobre uma nova proposta de dividendos, que não devem exceder 50% dos lucros.