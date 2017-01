BPI: Fernando Ulrich deverá continuar à frente do banco

No dia em que anunciou “o segundo melhor resultado de sempre na história do BPI, só ultrapassado por 2007”, Fernando Ulrich recusou confirmar se iria continuar presidente do banco depois da assembleia geral anual que vai eleger os órgãos sociais para um novo mandato, já a 26 de abril. O banqueiro já sabe o que o dono do banco quer fazer, mas não diz. No entanto, mostrou-se confiante e lembrou que já tinha sido submetida uma proposta de alteração de estatutos no passado recente (chumbada pela Santoro) para permitir que, apesar de fazer 65 anos, pudesse continuar à frente do BPI.

Prevê-se que na próxima assembleia geral, no dia em que Fernando Ulrich faz 65 anos, seja votada novamente uma alteração aos estatutos do banco, para que possa ser reeleito.

O CaixaBank pretende “continuar a apoiar a equipa de gestão do Banco BPI”, revelou o banco espanhol no prospecto da OPA. Fernando Ulrich respondeu também à questão lançada pelo CaixaBank no prospecto, em que vaticina para o BPI um crescimento através da via orgânica ou inorgânica, o que implicaria aquisições. “Quer o BPI quer o CaixaBank têm uma história bem sucedida de aquisições. Sabemos que há uma pressão grande sobre a rentabilidade e a consolidação pode ajudar a ganhar sinergias e a criar valor. Mas é apenas uma afirmação genérica de afirmação de capacidade. Com o CaixaBank mais envolvido no BPI, este pode vir a ser um player nesse domínio”, disse Ulrich, que não falou de casos concretos e voltou a recusar-se a comentar a venda do Novo Banco.

O lucro do BPI aumentou 32,5% em 2016, face a 2015, para 313,2 milhões de euros. O BPI apresentou os números de 2016 classificando o BFA (vendido à Unitel 2%) como operação em descontinuaçã (equivalente a consolidação por equivalência patrimonial que ocorrerá este ano). Para comparar melhor, aplicou o mesmo método de contabilização a 2015. A margem financeira avançou 14,4%, para 407,4 milhões. O contributo da actividade doméstica aumentou 58%, para 147 milhões de euros, enquanto a atividade internacional cresceu 16%, para 166,3 milhões.

O rácio de capital core CET1 é de 11,4% (phased in) e de 11,1% na versão fully loaded. Cumpre, assim, os novos rácios mínimos exigidos. O valor máximo de dívida subordinada a emitir “é mais baixo do que anunciado, porque a evolução do banco foi melhor do que o esperado”, justificou Fernando Ulrich. O BPI já só precisa de emitir 206 milhões de euros de dívida subordinada para poder cumprir as exigências de solidez definidas pelo BCE, que exige um rácio de capital total de 11,75%: o banco a isto acresce uma folga de 0,25% (12%) e para atingir isto só precisa de emitir dívida subordinada (tier 2) de 206 milhões de euros. Este valor é inferior às necessidades de 350 milhões identificadas no final do ano passado.l