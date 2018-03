BPI: falsa ameaça de bomba encerra temporariamente balcões do BPI em Lisboa

A adminstração do banco BPI mandou encerrar e evacuar na manhã desta sexta-feira todos os seus balcões em Lisboa, após uma chamada anónima para a dependência na rua Tomás da Fonseca, zona das Laranjeiras que alertava, sem específicar o local, para o iminente rebentamento de explosivos.

Segundo fonte oficial da PSP, o BPI decidiu fechar temporariamente todos os balcões em Lisboa,”por precaução”, mas após confirmação policial de que “felizmente se tratava de um falso alarme e sabendo que nada aconteceu”, todas as dependências do BPI na capital receberam indicações voltaram ao normal funcionamento.

O porta-voz do BPI, Rui Silva, explicou ao Jornal Económico que, por volta das 9h00 desta sexta-feira , houve uma ameaça de bomba a uma das dependências e, por razões de segurança, a entidade bancária acabou por mandar encerrar e evacuar todos os balcões. Pouco depois das 10h45, as operações no banco começaram a voltar ao funcionamento normal, uma vez que a ameaça acabou por não ser concretizada.